В Мурманске пропала 15-летняя северянка во всем черном

Виктория пропала 3 декабря. Фото: vk.com/severspas51

Поисково-спасательный отряд "СеверСпас" объявил о поисках 15-летней Виктории Кулиевой.

3 декабря она ушла из дома на улице Свердлова, 40/2. И перестала выходить на связь.

Девушка на момент исчезновения была одета во все черное.

Всех, кто может помочь с ее поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или в отряд "СеверСпас" +7 (902) 133-54-50, +7(953) 757-57-48.

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