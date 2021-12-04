В Мурманской области ожидаются морозы до -32

Северян ждет испытание морозами.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Мурманскую область после короткой передышки вернулись морозы. Из-за антициклона в регионе не ожидается снегопадов, зато будут холода.
- 5 декабря на севере области ожидается порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днем -20-25°, на крайнем севере области -13-18°. 6 декабря температура воздуха существенно не изменится, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Северян просят аккуратнее находиться на улице, чтобы не получить обморожение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru