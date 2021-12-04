В Мурманской области ожидаются морозы до -32

Северян ждет испытание морозами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманскую область после короткой передышки вернулись морозы. Из-за антициклона в регионе не ожидается снегопадов, зато будут холода.

- 5 декабря на севере области ожидается порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днем -20-25°, на крайнем севере области -13-18°. 6 декабря температура воздуха существенно не изменится, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Северян просят аккуратнее находиться на улице, чтобы не получить обморожение.

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