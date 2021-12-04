Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 декабря 2021 года составило 2585 человек

За последние сутки от коронавируса умерли еще 8 северян.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 декабря 2021 года - 2585 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.
Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 342 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 87 424 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.
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