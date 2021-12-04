В новогоднюю ночь-2022 в Мурманске запустят два салюта

В новогоднюю ночь мурманчане увидят два салюта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманск готовится к Новому году-2022.

Согласно постановлению за подписью врио главы администрации Валентины Доцник, в главную новогоднюю ночь в Мурманске запустят два салюта.

Один в 2 часа ночи от дома №16 на улице Капитана Буркова, его можно будет увидеть в центре города с Пяти Углов. Второй - в 1.20 от дома №5а на улице Приморской в Росляково.

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