В Мурманске водителю стало плохо за рулем

ДТП произошло на улице Коминтерна в Мурманске. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp
Вечером 3 декабря на улице Коминтерна в Мурманске произошла авария с участием семи машин.
- У домов №№20-22 человеку за рулем стало плохо, и он собрал машин 7-8, - написал анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".
Как сообщили свидетели, машины ехали с небольшой скоростью, в некоторых были дети. Водителя, из-за которого произошла авария, подвело сердце.
- По предварительной информации, в этом ДТП нет пострадавших. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
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