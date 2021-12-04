За незаконно срубленную елку в Мурманской области грозит штраф до 300 тысяч рублей

1 декабря стартовали рейды с участием сотрудников минприроды и полицейских. Продлятся они до 31 числа. Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне новогодних праздников министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает северянам, что живую елку проще купить на елочном базаре, чем срубить в лесу без разрешения. Ведь за это грозит наказание.

В том числе - штраф от 3 до 300 тысяч рублей в зависимости от того, кто нарушит - физическое лицо, юридическое или должностное. Если ущерб составит свыше 5 тысяч рублей, то будет возбуждено уголовное дело.

1 декабря стартовали рейды с участием сотрудников минприроды и полицейских. Продлятся они до 31 числа.

- Кроме рейдовых мероприятия, с целью экологического просвещения населения министерством запланировано проведение мероприятий, направленных на предотвращение нарушений лесного законодательства, - профилактические беседы с населением, распространение листовок, содержащих информацию о нормах действующего законодательства в области заготовки древесины и недревесных лесных ресурсов, разъяснительная работа в СМИ, проведение государственными лесными инспекторами лекций о бережном отношении к природе в образовательных учреждениях области, - сообщил профильный министр Сергей Абаринов.

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