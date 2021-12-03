За сутки в Мурманской области 215 человек заболели коронавирусом

Число зараженных коронавирусом за сутки в Мурманской области постепенно снижается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 3 декабря 2021 года, за последние сутки 215 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 87 224 человека, количество летальных исходов - 2577 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+72, всего 41478), Кандалакшский район (+42, всего 6638) и Оленегорск (+21, всего 4961).

Выздоровели 68 268 северян, на лечении остаются 16 379 пациентов.

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