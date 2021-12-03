26-летний житель Гаджиево из-за ревности покалечил девушку

Суд привлек мужчину к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, назначив ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В один из июльских дней этого года 26-летний житель Гаджиево решил заняться рукоприкладством, поссорившись со своей знакомой, к которой пришел в гости. Молодой человек ударил девушку по щекам, носу и груди.

После этого северянка обратилась в местную больницу с жалобами на головную боль, повышение артериального давления, носовое кровотечение, тошноту и боль при жевании. Кроме того, на лице девушки имелись ссадины.

- В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, свое поведение объяснил внезапно нахлынувшей на него ревностью своей знакомой к другим мужчинам. Он принес северянке извинения, примирился с ней и раскаялся, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Девушка в свою очередь приняла извинения обидчика и просила суд о снисхождении к нему при назначении наказания.

Поскольку побои, нанесенные мужчиной, хотя и причинили женщине боль, но не повлекли последствий статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), суд привлек мужчину к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ, назначив ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

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