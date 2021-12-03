В Мурманске автовладельцы отсудили более 2 миллионов рублей за заляпанные краской автомобили

Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел дело по искам местных жителей к ООО «Альянс сервис» и Атомфлоту. Северяне требовали возместить убытки после того, как их машины забрызгали желтой краской при проведении окрасочных работ в порту.

Произошло это 7 сентября 2020 года. Автомобили находились на территории Атомфлота на открытом пространстве, где их припарковали водители на время службы. Когда рабочий день закончился, автовладельцы обнаружили на своих машинах следы желтой краски. Оказалось, что в это время в порту красили кран.

В судебном заседании представители Атомфлота исковые требования не признали, полагали, что ответчиком должно быть ООО «Альянс сервис», проводившее работы по окраске крана. Однако вторая компания также не признавала иски.

- Представитель ответчика ООО «Альянс сервис» утверждал, что не проведено исследование соответствия краски, которой окрашивался кран и которой забрызганы автомобили, нет сведений о расположении автомобилей, направлении ветра. Он настаивал на том, что расстояние от крана до парковки исключает возможность оседания краски на машинах. Кроме этого пояснил, что подрядчик извещал заказчика о проведении работ, - сообщили в пресс-службе суда.

Тем не менее, суд решил взыскать с ООО «Альянс сервис» в пользу семи автовладельцев 2,2 миллиона рублей в счет возмещения вреда, причиненного при проведении окрасочных работ.

Решение еще не вступило в законную силу.

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