Жителя Гаджиево наказали за шутку про ислам

Северянин пообещал удалить свой комментарий. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жителя Гаджиево оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он оставил агрессивный комментарий в "ВКонтакте". Его обнаружила военная прокуратура - войсковая часть 56186.

В паблике "Подслушано в Гаджиево" анонимный автор спросил, что нужно сделать для принятия ислама. Тогда обвиняемый написал в комментариях фразу, намекающую на опасные действия по отношению к последователям других вероисповеданий. А также поставил эмодзи с ножом.

- Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза установила, что комментарий содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку отношения к религии. В судебном заседании мужчина свою вину в совершенном им правонарушении признал полностью, пояснив суду, что размещенный им комментарий является шуткой, - сообщили в Полярном районном суде.

Северянин пообещал удалить свой комментарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru