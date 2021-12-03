В 2022 году в Мурманской области собираются стерилизовать не менее 200 бездомных собак

В региональном Комитете по ветеринарии сообщили, что в 2022 году количество простерилизованных бродячих собак будет увеличено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области можно бесплатно простерилизовать собаку, которую северяне планируют взять себе или найти ей нового хозяина. В первую очередь, услугой могут воспользоваться волонтеры некоммерческих организаций, которые пристраивают бездомных животных в добрые руки.

В региональном Комитете по ветеринарии сообщили, что в 2022 году количество простерилизованных бродячих собак будет увеличено.

- В этом году бесплатно было простерилизовано 100 собак. Это дополнительная поддержка для наших некоммерческих приютов или активистов зооволонтеров. Принято решение в следующем году увеличить квоту до 200. И, если потребуется, число увеличим. Рассчитываем, что это поможет снизить число животных без хозяев, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Для получения услуги можно обратиться в ближайшую городскую, районную ветстанцию Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. При себе нужно иметь паспорт и собаку, подлежащую стерилизации.

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