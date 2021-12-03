В Мурманской области обсудили проблемные вопросы содержания бездомных собак в приютах

В первую очередь волонтеров волновало содержание собак во время морозов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области на заседании рабочей группы под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой обсудили вопросы содержания бездомных животных. На встрече рассмотрели работу ММБУ «ЦСЖ» и приюта «Прогресс Ай-ти».

В первую очередь волонтеров волновало содержание собак во время морозов. На этой неделе Комитет по ветеринарии провел две выездные проверки, по результатам которых осмотрены все животные, у собак не выявлено признаков обморожения, простуды или истощения. Сейчас здание обогревают лампами, но этого недостаточно. Руководитель приюта «Прогресс Ай-ти» в Мурмашах доложил, что на данный момент смонтирована разводка под отопление, в ближайшие дни будут установлены котлы и в помещении станет заметно теплее.

Еще один проблемный вопрос – поставка новых вольеров в ЦСЖ Мурманска. Исполнитель работ заручился предоставить готовые новые места для содержания собак в ближайшие десять дней.

- В октябре мы выезжали на проверку в приют в Мурмаши, тогда не работала печь для приготовления еды для собак и были замечания по количеству корма. Руководство приюта регулярно предоставляет накладные по закупке корма и устранило часть замечаний. Обозначена необходимость обустройства площадок для выгула, – отметила Ольга Кузнецова.

Руководителям организаций по содержанию животных поручено предоставить отчеты с конкретными цифрами, в том числе, по обоснованию отлова собак, штатной численности работников и их обязанностям, так как волонтеры обеспокоены тем, что для ухода за животными не хватает рук.

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