У депутата горсовета Мурманска арестовали квартиру в Болгарии

Свою вину Станислав Ланин не признает. Фото: Совет депутатов Мурманской области

В мае 2021 года был задержан депутат Совета депутатов Мурманска и бывший заместитель директора Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в мае получил от собственника коммерческой организации 1,1 миллиона рублей за то, что подрядчик смог сдать объекты, на которых работал, даже если бы на них были недочеты. Всего сотрудник Управления хотел получить 5,5 миллиона. Сейчас Станислав Ланин находится под стражей.

- По ходатайству следователя судом принято решение о наложении ареста на квартиру обвиняемого в городе Несебр Республики Болгария стоимостью более 4 миллионов рублей. Данная мера процессуального принуждения принята для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину Станислав Ланин не признает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратной суммы взятки - почти в 70 миллионов рублей.

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