Мурманская область стала лидером по числу резидентов АЗРФ

На втором месте Архангельская область, на третьем - Карелия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Арктическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, регионы рассказывают о своих достижениях в развитии арктических территорий.

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Мурманская область стала лидером по количеству резидентов АЗРФ. Всего в области 93 резидента с общим объемом инвестиций 123 миллиона рублей.

На втором месте Архангельская область, на третьем - Карелия. При этом 32 резидента Карелии приносят 96 миллионов инвестиций, в то время как 85 в Архангельской области всего 30 миллионов. Меньше всего заявок в Ненецком автономном округе - там два резидента с объемом 200 тысяч рублей. В АЗРФ самые низкие налоговые ставки в мире: нулевые ставки по налогу на прибыль, НПДИ, налог на землю. Размер налога по упрощенной системе составляет 1%, страховые взносы всего 7,5%. 90% резидентов - это субъекты малого и среднего бизнеса.

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