Стали известны подробности пожара с погибшим мужчиной в Апатитах

Уголовное дело по факту смерти мужчины возбуждать не стали. Фото: vk.com/spasinfo51

1 ноября в Апатитах в доме №40 на улице Ферсмана произошел пожар, который унес жизнь 47-летнего местного жителя. Пять человек удалось спасти.

Уголовное дело по факту смерти мужчины следователи возбуждать не стали, так как криминал в его гибели замешан не был.

- Северянин погиб в результате отравления угарным газом. Пожар в квартире случился из-за маломощного источника зажигания, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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