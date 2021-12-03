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Происшествия3 декабря 2021 8:55

16-летнего подростка из Мурманска ждет суд за покупку амфетамина

Молодой человек приобрел вещество для личного употребления
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Несовершеннолетний свою вину признал полностью.

Несовершеннолетний свою вину признал полностью.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следственный отдел Мурманска завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

По данным следствия, юный северянин через Интернет купил вещество, содержащее в своем составе амфетамин, с целью употребления.

- После безналичной оплаты молодой человек получил информацию о местонахождении психотропного вещества. В гаражном кооперативе на Верхне-Ростинском шоссе Мурманска он забрал наркотик, массой более 4,9 грамма, что считается крупным размером. После этого мурманчанина задержали сотрудники правоохранительных органов, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович

Несовершеннолетний свою вину признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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