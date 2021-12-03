Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии

Кольская АЭС вырабатывает около 50% электроэнергии Мурманской области. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

С начала года выработано 8,2 млрд кВтч электроэнергии. В ноябре 2021 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 888,8 млн кВтч электроэнергии, что на 125,4 млн кВтч больше, чем в октябре 2021 года.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт.

«В ноябре закончена ремонтная кампания. За 231 день ремонта выполнено не только регламентное обслуживание всех энергоблоков, но и решен целый ряд задач, направленных на дальнейшее повышение безопасности и надежности оборудования», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кольская АЭС вырабатывает около 50% электроэнергии Мурманской области. Каждая вторая лампочка в регионе питается энергией самой северной АЭС в Европе.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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