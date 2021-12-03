20-летний житель Мурманска угнал машину отчима и собирался ее продать

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летний мурманчанин обратился в полицию, когда обнаружил, что его автомобиль Infiniti кто-то украл.

Оказалось, что мужчина работает вахтовым методом и надолго уезжает из города. Несколько раз он разрешал пользоваться своей машиной пасынку, передавал ему ключи. Когда владелец машины вернулся с вахты, молодой человек не вернул ему ключи. Действуя сообща вместе со своей девушкой, парень решил похитить иномарку отчима, чтобы потом продать. Для этого пара планировала оформить поддельные документы.

- Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. 20-летний молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, и 23-летняя девушка, ранее судимая за кражу, сознались в содеянном. Стражи порядка, проведя обыск, забрали автомобиль и передали его законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь им грозит до шести лет лишения свободы. Со злоумышленников взята подписка о невыезде.

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