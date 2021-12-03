В Хибинах принудительно спустят лавины

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Заполярья предупреждают о принудительном спуске лавин в Хибинах.

- По информации Кировского филиала АО «Апатит», 3 декабря с 13.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах №16, 17, 18 (23 километр). Запрещается нахождение людей в опасной зоне! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из-за спуска лавин будет введено ограничение движения поездов на перегоне станций Юкспориок – Погрузочная-2 и автомобилей по основной автодороге 23 км – микрорайон Кукисвумчорр (кратковременно).

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

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