Дорога на Териберку открыта

С 14.00 1 декабря в село было не проехать, так как дорогу снова замело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В первый день зимы дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды. С 14.00 1 декабря в село было не проехать, так как дорогу снова замело.

- С 17.00 2 декабря проезд открыт по автомобильной дороге Кола -Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный, автоподьезд к селу Териберка 0-40 километры, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: дорогу на Териберку реконструируют так, чтобы не было переметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru