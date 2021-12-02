В Мурманскую область вновь придут сильные морозы

На Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода совсем недолго дала отдохнуть жителям Мурманской области от сильных морозов. В пятницу, 3 декабря, и на выходных в регионе вновь ожидается похолодание.

- 3 декабря местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9-14, при прояснениях -15-20 в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится. 4 декабря в отдельных районах температура воздуха опустится до - 23-28 градусов.

Напомним: первый рассвет в 2022 году в Мурманске встретят 11 января. Световой день продлится 40 минут.

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