В Мурманской области медведи ушли в спячку

Проснуться звери должны весной, время их пробуждения зависит от окружающей среды. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Мурманской области бурые хищники ушли в спячку. Напомним: в октябре медведи не могли уснуть, так как стояла слишком теплая погода. Пришлось им еще побродить по лесу и нагулять жирок на зиму.

- Медведи впадают в спячку с середины осени или с началом зимы, когда образовывается постоянный снежный покров и температура воздуха стабильно держится ниже нуля. Учитывая стабильно низкие температуры в Мурманской области за последнее время, медведи уже впали в спячку, - сообщили "КП"-Мурманск" в региональном минприроды.

Проснуться звери должны весной, время их пробуждения также зависит от окружающей среды. В этом году, например, косолапые проснулись рано, в начале апреля. Все из-за того, что снега было очень мало.

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