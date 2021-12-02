Следователи Мурманской области раскрыли четыре убийства и изнасилование прошлых лет

Александр Клаус дал положительную оценку по заслушанным делам. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 декабря заместитель председателя СК России Александр Клаус в Санкт-Петербурге провел совещание с руководством и сотрудниками следственного управления по Мурманской области и отдела криминалистики по СЗФО по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет.

Руководитель следственного управления СК России по Мурманской области Андрей Ефремов доложил, что в этом году заполярные следователи раскрыли и направили в суд 4 уголовных дела об убийствах, 3 дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших и одно дело об изнасиловании.

- Также доложено о ходе и результатах расследования находящихся в производстве уголовных дел о двойном убийстве и убийстве с использованием огнестрельного оружия, безвестном исчезновении мужчины, причинении смерти пожилой женщине. Преступления были совершены в период с 2001 по 2014 годы. По каждому делу есть перспектива раскрытия, проводится сбор и закрепление доказательств причастности конкретных лиц к совершению преступлений, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Александр Клаус дал положительную оценку по заслушанным делам, вместе с тем в части остальной работы следственного управления по раскрытию преступлений прошлых лет высказана обоснованная критика, поручено принять меры по ее усилению.

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