С 1 января 2022 года транспортный налог в Мурманской области вырастет до 254%

Необходимость повысит ставку объяснили тем, что сейчас она является одной из самых низких на Северо-Западе и не менялась уже 10 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На последнем заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели изменения в закон Мурманской области "О транспортном налоге". Его намерены повысить с 1 января 2022 года.

- Самое большое повышение налога - от 69 до 254% - ожидается для грузовых автомобилей, поскольку именно тяжелая техника больше всего разрушает дорожное покрытие. Так, налог на грузовики мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. увеличится на 108% или на 3659 рублей. Большинство жителей области имеют легковые автомобили мощностью до 200 лошадиных сил. Для владельцев автомобилей до 100 л.с. – повышение будет на 24%, средний платеж вырастет с 562 до 700 рублей. Для сравнения: ставка в Москве - 12 руб.с одной л.с, в Мурманске будет 12 руб., в Санкт-Петербурге - 24 руб. Владельцев машин до 150 л.с. ждет повышение налога на 48% (средний платеж увеличится с 1270 до 1882 рублей), - сообщили в облдуме.

Необходимость повысит ставку объяснили тем, что сейчас она является одной из самых низких на Северо-Западе и не менялась уже 10 лет. При этом денег в Дорожном фонде региона на ремонт дорог не хватает. Дополнительные средства от повышения транспортного налога (почти 130 миллионов рублей в 2022 году) направят на восстановление региональной сети.

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