Дизайнер из Мурманска увидел в арт-объекте от Артемия Лебедева свою идею

Фото: Светлана Иванова / Коллаж АиФ

В ноябре на въезде в Териберку появилась огромная деревянная буква "Т" от студии Артемия Лебедева. Арт-объект дает отсылку к названию села, а также должен напоминать хвост кита и поднятые руки.

Дизайнер из Мурманска Валентин Петров увидел в новой достопримечательности свою идею. Ранее вместе с единомышленниками он предлагал установить рядом с Териберкой букву "Т" в виде морского узла.

- Я не посягаю на чужую славу, мне просто хочется разобраться. Кроме того, не совсем понятно: если местные ребята предлагают идеи, которые зрительно напоминают проекты Лебедева, зачем тогда переплачивать, заказывая их у именитого московского дизайнера?, – сказал "АиФ-Мурманск" Валентин Петров.

Напомним: другой арт-объект от мурманчанина в Териберке прокуратура постановила убрать.

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