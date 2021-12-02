Для большегрузов ограничат движение по дороге Заполярный – Сальмиярви

Для объезда участка в эти дни необходимо использовать федеральную трассу Р-21 «Кола». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей большегрузов предупреждают об ограничении движения по дороге Заполярный – Сальмиярви.

- В связи с проведением работ по бетонированию монолитных участков пролетных строений путепровода через железную дорогу на участке автодороги Заполярный – Сальмиярви (километр 4+597) с 12.00 4 декабря до 12.00 7 декабря будет ограничено движение для грузового транспорта от 3,5 тонны, за исключением рейсовых автобусов, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Для объезда участка в эти дни необходимо использовать федеральную трассу Р-21 «Кола». Автовладельцев просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

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