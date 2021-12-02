Стала известна причина гибели уехавшего за город жителя Кировска

Уголовное дело после смерти мужчины возбуждать не стали. Фото: "МурманСпас"

Следователи завершили проверку по факту гибели 39-летнего жителя Кировска Владимира Демченко. Напомним: 16 сентября мужчина уехал на работу на Восточный рудник и пропал. Его тело нашли спустя пару недель в лесу в районе 11 километра автодороги Апатиты - Санкт-Петербург недалеко от базы отдыха.

Возбуждать уголовное дело после смерти северянина не стали за отсутствием состава преступления. Он отравился выхлопными газами.

- Причиной смерти мужчины стало отравление окисью углерода, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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