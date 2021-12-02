Водитель, у которого в ДТП в Мурманской области погибла вся семья, умер в больнице

Известно, что именно Skoda выехала на полосу для встречного движения. Фото: Кандалакша онлайн / vk.com/kandaone

2 ноября на трассе «Кола» в Кандалакшском районе столкнулись Skoda и фура. В легковушке ехала семья, мама и двое детей - 5 месяцев и 5 лет - погибли на месте, отца, который был за рулем, увезли в больницу.

- Через 10 дней умер глава семьи скончался, - сообщает Nord-News со ссылкой на СУ Следственного комитета по Мурманской области.

При этом продолжается расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» продолжается. Назначены судмедэкспертизы, а также автотехнические экспертизы.

Известно, что именно Skoda выехала на полосу для встречного движения.

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