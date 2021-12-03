В Мурманске охранник бара разбил посетителю голову за отказ покидать заведение

Мужчина засиделся в баре и попал в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителю Мурманска после посиделок в местном баре пришлось обращаться в полицию. Врачи диагностировали у северянина травму головы с повреждением костей черепа и ушиб головного мозга. Повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

- По словам мурманчанина, вечером он зашел в один из баров, где пил алкоголь, а позже уснул за столом. Проснулся от толчков охранника, который потребовал посетителя удалиться из заведения, так как было уже поздно и бар закрывался. Северянин ответил отказом. Завязался конфликт, после чего сотрудник бара сильно ударил клиента, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На место происшествия очевидцы вызвали скорую и полицию. Мужчина был задержан правоохранителями. Им оказался 22-летний мурманчанин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

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