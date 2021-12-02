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Дом. Семья2 декабря 2021 9:01

Волк в Мурмашах спрятался от людей

Разрешение на его ликвидацию выдало минприроды
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волк выходил из леса ради охоты на собак.

Волк выходил из леса ради охоты на собак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря в Оленегорске ликвидировали волка, который несколько недель убивал в городе собак и кошек.

Но еще раньше, чем жители этого города, хищника стали замечать в Мурмашах. Серый также выходил из леса ради охоты на собак. Минприроды региона выдали разрешение на его ликвидацию.

- С сентября по ноябрь 2021 года сотрудники отдела государственного охотничьего надзора министерства с целью проверки информации о появлении волка в Мурмашах на регулярной основе проводили выездные мероприятия по обследованию лесных массивов, примыкающих к поселку. 26 октября в связи с участившимися случаями обращений от физических лиц о появлении волка министерство приняло решение об отстреле волка в охотничьих угодьях, прилегающих Мурмашам, однако следов его пребывания не выявлено, - сообщили "КП"-Мурманск" в минприроды Заполярья.

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