Волк в Мурмашах спрятался от людей

Волк выходил из леса ради охоты на собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря в Оленегорске ликвидировали волка, который несколько недель убивал в городе собак и кошек.

Но еще раньше, чем жители этого города, хищника стали замечать в Мурмашах. Серый также выходил из леса ради охоты на собак. Минприроды региона выдали разрешение на его ликвидацию.

- С сентября по ноябрь 2021 года сотрудники отдела государственного охотничьего надзора министерства с целью проверки информации о появлении волка в Мурмашах на регулярной основе проводили выездные мероприятия по обследованию лесных массивов, примыкающих к поселку. 26 октября в связи с участившимися случаями обращений от физических лиц о появлении волка министерство приняло решение об отстреле волка в охотничьих угодьях, прилегающих Мурмашам, однако следов его пребывания не выявлено, - сообщили "КП"-Мурманск" в минприроды Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru