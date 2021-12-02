В первый день зимы в Мурманске укладывали асфальт

1 декабря на улице Адмирала Лобова в Мурманске северяне наблюдали, как работает техника и рабочие кладут асфальт. Фото: РЕГИНФО 51. Мурманск / vk.com/reginfo51

1 декабря на улице Адмирала Лобова в Мурманске северяне наблюдали, как работает техника и рабочие кладут асфальт.

При этом погода соответствовала календарной зиме - периодически шел снег, хоть и потеплело в сравнении с концом ноября с -20 до - 3.

- Может быть секрет в том, что это — единственный контракт, который выполняется исключительно за счет муниципалитета Мурманска и его силами? - пишет паблик "РЕГИНФО 51. Мурманск", где выложили фотографии дорожных работ.

"Комсомольская правда"-Мурманск" обратилась за комментарием в администрацию города.

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