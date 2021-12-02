В Мурманской области отменили ограничения для детей без прививок от гриппа

Вакцинация от гриппа носит рекомендательный характер. Фото: Ксения Высотина

В конце ноября стало известно о распоряжении Роспотребнадзора по Мурманской области, согласно которому дети без прививок от гриппа не допускались к спортивным соревнованиям и культурно-массовым мероприятиям.

При этом разъяснений, где брать справки, в каких конкретных случаях они будут действовать и т.д. не было. Нововведение вызвало широкое обсуждение у родителей, его прокомментировал глава региона.

- Никаких ограничений для детей без прививки не будет. Мы договорились с руководителем регионального Роспотребнадзора, что вакцинация от гриппа носит исключительно рекомендательный характер. Соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшее время, - отметил губернатор Андрей Чибис.

При этом северян призвали прививаться от гриппа и коронавируса, сейчас эти прививки разрешили совмещать.

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