Патриарх Кирилл наградил двух северян знаками «За труды по духовно-нравственному просвещению»

Знаком «За труды по духовно-нравственному просвещению» отмечена Яна Петрова. Фото: Мурманская епархия

Двух жителей Мурманской области патриарх Кирилл наградил знаками "За труды по духовно-нравственному просвещению" по представлению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. Отмечены руководитель отдела образования и катехизации Мурманской епархии, клирик Вознесенского кафедрального собора города Мончегорска, иерей Константин Жданович и завуч Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы Колы Яна Петрова.

Знаком «За труды по духовно-нравственному просвещению» отметили Константина Ждановича. Фото: Мурманская епархия

- В этом году Мурманская митрополия успешно выступала оператором конкурса по Северо-Западному федеральному округу. Статистика говорит о том, что не смотря на антиковидные ограничения, в вашем регионе идет прирост участников конкурса. Во всех регионах мне рассказывают о ваших успехах. У вас есть прекрасный город Кола, участники из которого не только успели в период пандемии написать проект, но и апробировать его, подать на конкурс и занять призовое место. Они не только не растеряли детей воскресных школ, но смогли собрать их и прихожан, и проводили викторины, мастер-классы и все остальное. Это хороший пример для подражания другим епархиям, - отметил во время награждения иеромонах Трифон (Умалатов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии. Их семьи получили страховые выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru