Реконструкция краеведческого музея в Мурманске завершится только в 2022 году из-за серьезной проблемы

Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея длится третий год. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В мае 2019 года началась реконструкция Мурманского областного краеведческого музея. Сдать здание с 84-летней историей планировали в ноябре 2020-го, однако подрядчик обнаружил серьезную проблему.

- Когда подрядчик приступил к вскрытию полов, оказалось, что перекрытия имеют существенные повреждения. Провели дополнительное исследование, которое показало, что перекрытия находятся в ограничено способном рабочем состоянии в части несущих конструкций, - рассказал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Консультации, что делать в такой ситуации шли долго с привлечением экспертов. Вероятность того, что краеведческий музей простоял бы еще десятилетия и спокойно принимал посетителей без работ над перекрытиями была. Но все же было решено делать усиление от прогрессирующих разрушений, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Проект будет скорректирован и отправлен на экспертизу, из-за всех этих нюансов реконструкция музея завершится только в 2022 году.

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