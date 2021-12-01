Спрос жителей Мурманской области на устройства «умного дома» вырос на 56%

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Фото: shutterstock

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Мурманской области вырос на 56% в натуральном выражении и на 30% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 71%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 40%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (20,6%) и JBL Link Portable (15,9%). %).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 7%. Продажи этих устройств выросли в 2 раза в штуках и почти в 5 раз в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 4,5%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 20% в штуках и на 14% деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 17% до 5 598 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 93% продаж, против 7% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

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