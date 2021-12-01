Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Мурманске на декабрь 2021: официальный список

Официальный список адресов пунктов вакцинации в Мурманске на декабрь 2021 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске и области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Учитывая, что во многих общественных местах требуется QR-код о вакцинации, количество желающих сделать прививку растет.

Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса в Мурманске.

Официальный список адресов пунктов вакцинации в Мурманске на декабрь 2021 года.

Мобильные пункты вакцинации:

- ТРЦ Plazma (Рогозерская,4). Режим работы - с 12.00 до 20.00

- ТРЦ "Форум" (Кольский, 134). Режим работы - с 12.00 до 20.00

- ТРЦ "Мурманск Молл" (Ленина, 32). Режим работы - с 12.00 до 20.00

Пункты вакцинации в медучреждениях:

- Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова (Володарского, 2/12)

- Мурманская областная больница им. П.А. Баяндина (улица Академика Павлова, 6к4). Режим работы - с 10.00 до 18.00

- Мурманский областной центр специализированных видов медпомощи (улица Лобова, 10). Режим работы - с 9.00 до 20.00

- Мурманская городская поликлиника №2 (Кольский проспект, 149А и улица Морская, 9). Режим работы - с 8.00 до 19.00

- Мурманская городская поликлиника №1 (Шмидта, 41/9 и Карла Маркса, 52). Режим работы - с 9.00 до 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru