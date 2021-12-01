Мурманская область вошла в тройку лидеров по темпам вакицинации от коронавируса

Так, Мурманская область оказалась в тройке лидеров по темпам вакцинации от ковида. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье продолжается вакцинация против коронавируса. Как сообщили в региональном оперштабе, прививочная кампания идет успешно. Так, Мурманская область оказалась в тройке лидеров по темпам вакцинации от ковида.

- На прошедшей неделе темпы вакцинации в регионе увеличились с 1 191 до 1 417 человек в день. По состоянию на конец недели удельный темп вакцинации, то есть число вновь привитых на 100 тысяч населения, составлял 613 человек при среднероссийском показателе 432, что позволило региону войти в тройку лидеров по субъектам страны, - отметили в оперативном штабе.

Напомним: детей в Мурманской области не допустят к спортивным и культурным мероприятиям без вакцинации от гриппа. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор.

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