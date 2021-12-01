Дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
По Мурманской области бушует непогода. В регионе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 20 метров в секунду, метель.
В связи с ухудшением метеоусловий дорогу на Териберку закрыли.
- 1 декабря с 14.00 из-за непогоды (усиление ветра, поземка, переметы, отсутствие видимости) закрыт автоподъезд к селу Териберка с 0 километра до километра 40, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.
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