Дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По Мурманской области бушует непогода. В регионе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 20 метров в секунду, метель.

В связи с ухудшением метеоусловий дорогу на Териберку закрыли.

- 1 декабря с 14.00 из-за непогоды (усиление ветра, поземка, переметы, отсутствие видимости) закрыт автоподъезд к селу Териберка с 0 километра до километра 40, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

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