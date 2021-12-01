В Мурманской области участились ДТП с дикими животными

Дикие животные переходят дорогу, мигрируя к местам зимовок и часто попадают под колеса авто. Фото: Архив КП

В региональном минприроды сообщили об участившихся авариях с лосями на автодороге Кандалакша – МАПП «Салла» и участке автодороги Р-21 «Кола» 1545 - 1550 километр. В этих местах дикие животные переходят дорогу, мигрируя к местам зимовок.

- 12, 20 и 22 ноября произошли ДТП с участием лосей. Животные погибли на месте ДТП, никто из людей не пострадал. Автомобили получили значительный ущерб. В соответствии с нормами федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ, страховую выплату в результате гибели объекта животного мира по ДТП производит страховая компания по полису ОСАГО, - отметили в министерстве.

Водителей просят соблюдать скоростной режим на данных участках дорог, быть предельно внимательными.

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