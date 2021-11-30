Стали известны подробности случившегося в ковидной больнице Мурманска

У кислородного баллона сорвало редуктор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 30 ноября в специализированном центре инфекционных заболеваний областной больницы им. Баяндина в Мурманске произошло ЧП. Подробности рассказали в правительстве Мурманской области.

- В 19.45 в Мурманске в инфекционном отделении областной больницы на улице Полухина, 7 вышел из строя 5-литровый кислородный баллон - сорвало редуктор. Произошел выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Пострадавших и пожара нет, что зафиксировано прибывшим на место пожарным расчетом. Проводится проверка, - отметили в региональном правительстве.

Отделение работает в штатном режиме.

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