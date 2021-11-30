Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели предупреждают об ухудшении метеоусловий в Мурманской области.

- По данным мурманского гидрометцентра, вечером 30 ноября и в течение 1 декабря в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, метель. Будьте внимательны и осторожны! - отметили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, иметь на одежде светоотражающие элементы.

На улице стоит соблюдать осторожность, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru