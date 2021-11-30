В московском метро появился тематический вагон с красотами Мурманской области

В одном из вагонов представлены яркие пейзажи Териберки. Фото: www.instagram.com/mosmetro

В московском метро теперь может найти частичку Мурманской области. В столице 29 ноября запустили новый тематический поезд, который в течение полугода будет ходить по Сокольнической линии.

- Состав «Путешествие по России» запускаем вместе с Ростуризмом. Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края. Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая, - сообщили в московском метрополитене.

В том числе в одном из вагонов представлены яркие пейзажи Териберки.

- Почувствуйте дыхание Арктики, находясь на берегу Баренцева моря. Здесь заканчивается земля, и дальше - только бескрайние льды Северного полюса, - написано на стенде в поезде.

В каждом вагоне поезда по QR-коду можно перейти на сайт metro.russia.travel, где пассажиры смогут больше узнать о том, что посмотреть в регионах.

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