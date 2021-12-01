Молодая наркодилерша из Мурманска срезала электронный браслет и пыталась попасть в Украину

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Двух 24-летних мурманчанок ждет суд за незаконное пересечение госграницы РФ. Также на одну их них завели уголовное дело после покушения на сбыт наркотиков.

По версии следствия, одна из обвиняемых в ноябре 2020 года забрала из тайников наркотическое вещество массой не менее 46 грамм, которое хранила при себе, а затем расфасовала и спрятала часть наркотика в тайник, чтобы потом продать. Однако довести свой умысел до конца девушка не смогла, так как ее задержали правоохранители.

Уже в этом году северянка, будучи под домашним арестом, срезала с ноги электронный браслет и вместе со знакомой уехала из Мурманской области, собираясь искать лучшей жизни в другой стране.

- Прибыв на окраину приграничного населенного пункта в Белгородской области, женщины незаконно пересекли границу вне погранпункта и двигались по территории Украины, пока их не задержали сотрудники компетентных органов. Мурманчанок передали для разбирательств сотрудникам ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, - сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение преступления по части 4 статьи 228.1 УК РФ девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Также по части 3 статьи 322 УК РФ обоим приятельницам грозит до 6 лет лишения свободы.

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