В Мурманске в массовом ДТП с участием маршрутки пострадали 6 человек

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/spasinfo51

Вечером 29 ноября в Мурманске на проспекте Кольском в районе дома №55 произошло серьезное массовое ДТП из четырех машин. Одной из них оказалась маршрутка.

- По предварительной информации, в 18.20 водитель маршрутного такси "Газель", двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди Mercedes, который от удара столкнулся с Jeep и Mitsubishi. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки и один пассажир легкового авто. Все они получили незначительные телесные повреждения и были обслужены амбулаторно.

Как рассказала в паблике "Мурманск ДТП ЧП" одна из пострадавших пассажирок общественного транспорта, сначала никто не понял, что произошло.

- Сидели в телефоне, как вдруг сильный удар. Водитель сильно затормозил, как итог - лицо у мужа в крови, у меня сильный ушиб ноги. Спасибо водителю на белой машине, который помог нам добраться до дома! - поделилась мурманчанка Елена Перец.

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