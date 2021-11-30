Губернатор Андрей Чибис представил Северному флоту планы социально-экономического развития региона

В рамках учебного сбора его участникам покажут боевые возможности береговых войск Северного флота. Фото: gov-murman.ru/

В штабе Северного флота под руководством командующего адмирала Александра Моисеева проходит учебный сбор руководящего состава флота. Его темой стало совершенствование форм и способов применения межвидовой группировки сил и войск флота при решении задач по обеспечению безопасности государства в Арктике.

В мероприятии также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он рассказал участникам сбора о нынешнем состоянии и перспективах развития региона. Особое внимание он уделил программе реновации ЗАТО. Благодаря этой программе уже началось благоустройство территорий населенных пунктов, реконструкция автодорог и инженерных сетей, капитальный ремонт жилья, снос ветхих и заброшенных зданий и сооружений.

- Почти 20 % населения области – военные и члены их семей. Мы продолжим уделять особое внимание повышению качества и условий их жизни, – подчеркнул глава региона.

В рамках учебного сбора его участникам покажут боевые возможности береговых войск Северного флота на полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса в Печенгском районе. Практические занятия по видам подготовки командного состава пройдут на аэродроме главной базы Северного флота, на новейшем фрегате «Адмирал флота Касатонов» и большом десантном корабле «Петр Моргунов».

В последний день сбора состоится командно-штабная военная игра, в ходе которой начальники органов военного управления Северного флота закрепят полученные знания.

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