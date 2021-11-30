Житель Мурманска зарезал соседа и вынес тело в подъезд

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: murmansk.sledcom.ru/

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

- По версии следствия, вечером 18 сентября этого года в квартире дома №30 на улице Полярные Зори обвиняемый выпивал в компании своего 65-летнего соседа. Между мужчинами вспыхнул бытовой конфликт, после чего злоумышленник не менее четырех раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. От полученных травм северянин скончался на месте. После этого мужчина вынес тело соседа на лестничную клетку и ушел в свою квартиру, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Убитого мужчину обнаружил человек, поднимавшийся к себе домой. Злоумышленника задержали спустя несколько часов благодаря взаимодействию с сотрудниками полиции, в том числе задействовали служебную собаку.

Мурманчанин свою вину признал частично, пояснив, что защищался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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