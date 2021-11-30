Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 ноября 2021 7:23

Совет депутатов Мурманска выбирает главу администрации

Кандидатов всего два
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
30 ноября на 31-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрит важный вопрос - выбор главы администрации.

30 ноября на 31-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрит важный вопрос - выбор главы администрации.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 ноября на 31-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрит важный вопрос - выбор главы администрации.

Кандидатов всего два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев. Избирать главу администрации будут тайным голосованием.

Евгений Никора, который ранее занимал эту должность, стал депутатом Мурманской областной Думы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru