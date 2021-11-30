Совет депутатов Мурманска выбирает главу администрации

30 ноября на 31-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрит важный вопрос - выбор главы администрации.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
30 ноября на 31-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрит важный вопрос - выбор главы администрации.
Кандидатов всего два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев. Избирать главу администрации будут тайным голосованием.
Евгений Никора, который ранее занимал эту должность, стал депутатом Мурманской областной Думы.
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