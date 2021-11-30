В Мурманске из-за ДТП встали троллейбусы

Из-за аварии в Мурманске временно не ходят троллейбусы из Ленинского округа в сторону центра. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро 30 ноября началось для некоторых мурманчан с опоздания. Из-за ДТП, случившегося в Ленинском округе, затруднено движение.

В частности, встали троллейбусы - они не могут проехать в сторону центра. Как сообщают очевидцы, в районе остановки "Улица Александра Невского" авария с участием пяти машин.

Когда возобновится движение общественного транспорта, пока не известно.

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