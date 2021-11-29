Прогноз погоды в Мурманске и области на 30 ноября 2021 года: до -37 градусов, ветер

Стоит утеплиться перед выходом на улицу. Фото: Олег ФИЛОНОК

В последний ноябрьский день в Мурманской области сохранятся сильные морозы. Стоит утеплиться перед выходом на улицу, а лучше и вовсе по возможности остаться дома.

- 30 ноября ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер ночью южный, днем восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -18-23, при прояснениях -28-33, в центральных районах местами -35-37, днем -8-13, местами -13-18 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

1 и 2 декабря в регионе должно стать теплее, однако ожидается ветреная со снегом и метелью погода, преобладающая температура воздуха составит -3-8 градусов.

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