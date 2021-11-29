В Снежногорск и Гаджиево приедет мобильная ярмарка "Наша рыба"

Ярмарка будет работать в городах ЗАТО 4 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка "Наша рыба" продолжает путешествовать по Мурманской области, доставляя недорогую рыбную продукцию во все уголки региона. Следующей остановкой станет ЗАТО Александровск - 4 декабря, в субботу, ярмарка развернется в Снежногорске и Гаджиево.

- Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00. В Снежногорске приобрести рыбу и морепродукты можно будет вблизи дома №3 наулице Мира, а в Гаджиево - на площади Л. Матушкина, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

С автолавок ведется торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных.

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